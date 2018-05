Kvitova bereikt finale van WTA-toernooi in Praag

Gemotiveer­de Robbemond klaar voor laatste kunstje: 'Hopen dat ballen bij afwerken snel terugkomen'

13:55 Het zal onwennig zijn voor de spelers van Willem II, zondag in het eigen stadion. De Kingside blijft op last van de KNVB leeg. ,,Het is te hopen dat de ballen bij het afwerken op de goal snel terugkomen", zei trainer Reinier Robbemond met een knipoog.