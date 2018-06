Kvitova pakt in Birmingham haar 25ste WTA-titel

Bob de Voogd: 'Bravoure beloond tegen Belgen'

16:33 Na de fraaie 6-1 overwinning op de Champions Trophy in Breda tegen België waakte Bob de Voogd voor al te veel optimisme. ,,Het is een mooie uitslag maar niet meer dan dat. Na twee wedstrijden staan we op drie punten dus er is nog genoeg werk aan de winkel”, stelde de Helmonder.