Kvitova profiteert van verlies Bertens en is zeker van WTA Finals

Video Danjuma zorgt voor primeur met wereldgoal tegen Atlético Madrid

9:40 Met zijn prachtige goal in het Champions League-duel met Atlético Madrid zorgde Arnaut Danjuma Groeneveld gisteravond voor een primeur. De 21-jarige Ossenaar is de jongste Club Brugge-speler ooit die scoort in een uitwedstrijd in het miljardenbal.