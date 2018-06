Kvitova zegt af voor Eastbourne, maar hoopvol voor Wimbledon

Hogenkamp uitgescha­keld in kwalifica­tie Wimbledon

14:35 Richèl Hogenkamp is in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van Wimbledon uitgeschakeld. Mariana Duque-Marino uit Colombia was in twee sets te sterk voor de tennisster uit Doetinchem: 6-4, 6-1.