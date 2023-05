Kwalificatie loopt voor Verstappen uit op drama na crash Leclerc

Belgian Darts Open Sterke Danny Noppert onderuit tegen Premier Lea­gue-spe­ler, Van Gerwen tegen Schindler

Danny Noppert is in achtste finales van de Belgian Darts Open uitgeschakeld door Nathan Aspinall. In een spannend duel in de Oktoberhallen in Wieze was de Engelsman met 6-4 te sterk voor de Nederlander. Dirk van Duijvenbode en Michael van Gerwen doen nog mee om de titel