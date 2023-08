Kwalificaties US Open: wat weet jij van het toernooi?

Tallon Griekspoor loopt kwartfina­le Wins­ton-Sa­lem mis, ook Botic van de Zandschulp uitgescha­keld

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de kwartfinales van het ATP-toernooi van Winston-Salem te bereiken. De nummer 25 van de wereld werd in het voorbereidingstoernooi voor de US Open in twee tiebreaks (6-7 (4) en 6-7 (2)) verslagen door de Australiër Max Purcell. Een dag eerder viel al het doek voor Botic van de Zandschulp.