Kylian Mbappé laat grootverdieners Lionel Messi en Cristiano Ronaldo achter zich

Max Verstappen hecht weinig waarde aan natte vrijdag: ‘Beginnen morgen weer vanaf nul’

Met achtereenvolgens P6 en P3 begon Max Verstappen vandaag aan het weekend in Japan, waar hij zijn tweede wereldtitel hoopt binnen te halen. Voorlopig was het nat op Suzuka en volgens de Nederlandse WK-leider maakte dat het moeilijk om echt een uitgebreid trainingsprogramma te draaien. ,,In zulke condities is het lastig om te weten waar je echt staat.”

