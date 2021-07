Kyrgios geeft op met buikblessure op Wimbledon

De 26-jarige Kyrgios had de eerste set met 6-2 gewonnen, maar moest de tweede met 6-1 aan Auger-Aliassime laten. ,,Ik heb al een tijdje niet meer op dit niveau gespeeld en mijn opslag is mijn belangrijkste wapen. Mijn buikspieren moeten in orde zijn om mijn services te kunnen afschieten”, zei Kyrgios, de nummer 60 van de wereld.