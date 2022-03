Kyrgios in Miami eenvoudig langs Roeblev, Medvedev verslaat Murray

Nick Kyrgios heeft de als vijfde geplaatste Andrej Roeblev in de tweede ronde van het mastertoernooi van Miami uitgeschakeld. De Australiër die op een wildcard startte in Florida rekende in twee sets af met de Rus: 6-3 6-0.

Kyrgios, die eerder op de dag nog een boete kreeg van 25.000 dollar vanwege wangedrag tijdens het masterstoernooi in Indian Wells, was in 52 minuten klaar met de Russische nummer 7 van de wereld. Roeblev won dit jaar al twee ATP-toernooien en in Indian Wells kwam hij tot de halve finale.

Volledig scherm Nick Kyrgios. © ANP / EPA

Alexander Zverev won in de tweede ronde in drie sets van de Kroaat Borna Coric: 6-4 3-6 6-3. Op het masterstoernooi van Indian Wells werd Zverev twee weken geleden al vroeg uitgeschakeld. Toen verloor de huidige nummer 4 van de wereld in de tweede ronde van de Amerikaan Tommy Paul. De Duitser werd eind februari gediskwalificeerd op het ATP-toernooi van Acapulco, omdat hij zich had misdragen na een verloren dubbelpartij. Dat kwam hem te staan op een voorwaardelijke schorsing van acht weken en een forse boete.

Medvedev overtuigend langs Murray

Daniil Medvedev heeft Andy Murray in twee sets verslagen. Het werd 6-4 6-2 voor de nummer 2 van de wereld. De als eerste geplaatste Medvedev (26) gunde Murray in de tweederondepartij geen enkel breakpoint en maakte het in anderhalf uur af.

Het is al de zesde keer dit seizoen dat Murray (34), de mondiale nummer 85, in de tweede ronde verliest.Murray, die in Miami weer herenigd is met coach Ivan Lendl, had in de eerste ronde de Argentijn Federico Delbonis verslagen. Vorig jaar werd het toernooi van Miami verrassend gewonnen door de Pool Hubert Hurkacz.

