Kyrgios nog onzeker over deelname Spelen: ‘Heb dingen gehoord die erg taai zijn’

Kyrgios (26) deed niet mee aan de Spelen van 2016 na onenigheid met de Australische chef de mission. ,,Dat ze me vertelde dat ik het niet verdiende om deel te nemen, terwijl ik de nummer 13 van de wereld was, was lachwekkend”, aldus Kyrgios, momenteel de nummer 60 van de wereld.



,,Als ik ervoor kies om te spelen, is het goed dat ik het gevoel heb dat ik deel uitmaak van de groep en dat ik nu meer omarmd word. We hebben een sterk team, maar ik probeer me eerst te concentreren op Wimbledon, want ik heb veel om voor te spelen.”