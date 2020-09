Kyrgios start Twitter-poll: ‘Voor hoeveel jaar zou ik geschorst zijn als ik Djokovic was?’

Sunweb blijft jagen op ritzege en verwacht nog vier sprintkan­sen voor Bol

12:55 De beoogde ritzege is nog niet binnen, maar toch kijkt wielerploeg Sunweb op de eerste rustdag tevreden terug op het eerste deel van de Tour de France. Na negen dagen staat de teller van de ploeg op twee tweede en twee derde plaatsen, behaald door Marc Hirschi en Cees Bol. ,,We waren er al een paar keer dichtbij”, zegt ploegleider Marc Reef. ,,Hopelijk graaien we ook eens die overwinning mee.”