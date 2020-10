LA Dodgers start World Series met ruime zege op Tampa Bay Rays

De Dodgers kwamen op voorsprong in de vierde inning en liepen in de innings erna uit naar 8-1. De Rays konden alleen in de zevende inning nog wat terug doen, maar kwamen niet meer dichterbij. De Antilliaanse closer Kenley Jansen hoefde niet in actie te komen bij de winnende ploeg.

Uitblinker was pitcher Clayton Kershaw die zes innings op de werpheuvel stond. Pas in de vijfde inning kreeg hij een punt tegen na een homerun van Kevin Kiermaier. Maar mede dankzij homeruns van Cody Bellinger en Mookie Betts kwam Tampa nooit in de buurt van de Dodgers.

De World Series worden dit jaar, vanwege de coronacrisis, afgewerkt op neutraal terrein (Globe Life Field in Arlington, Texas). De tweede ontmoeting in de best-of-sevenserie staat woensdag op het programma. Er zijn 10.000 toeschouwers welkom in het stadion. De MLB is daarmee de eerste grote sportcompetitie in de Verenigde Staten die fans toelaat.

De Rays stonden slechts één keer eerder in de World Series. Dat was tien jaar na de oprichting van de club in 2008. Winst zou voor dit team dus historisch zijn. Los Angeles werd al zes keer eerder ‘wereldkampioen', al was de laatste keer een tijd geleden: in 1988.