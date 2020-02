Lampard keihard voor Chelsea: ‘We zijn weggespeeld en afgestraft’

,,Het niveau dat Bayern haalde, was geweldig. Wij kwamen daar niet bij in de buurt. We zijn afgestraft", was de conclusie van de oud-international van Engeland.



,,Je kunt een keer verliezen", vervolgde Lampard. ,,Maar wij zijn weggespeeld. Aan de bal hadden we geen vertrouwen en geen overtuiging. Dat is wat mij nog het meest heeft teleurgesteld. We zijn bezig aan een goed seizoen, maar op het moment dat alle ogen op ons waren gericht lieten we het afweten. De meeste van onze spelers hebben niet de ervaring die de spelers van Bayern hebben. Daarom hoop ik dat ze geleerd hebben van wat is gebeurd en dat het de volgende keer beter gaat."