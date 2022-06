LeBron James eerste actieve miljardair in NBA-geschiedenis

Ziggo Dome Michael van Gerwen en acht andere Nederlan­ders: dit zijn de deelnemers aan de Dutch Darts Masters

De line-up voor de Dutch Darts Masters 2022 is bekend. Ondanks dat Michael van Gerwen binnenkort een operatie staat te wachten, prijkt zijn naam wel op de deelnemerslijst. Naast ‘Mighty Mike’ komen er nog acht Nederlanders in acties tijdens dit World Series of Darts-evenement in de Ziggo Dome in Amsterdam.

1 juni