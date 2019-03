Leerdam en Verweij genieten op Malediven, Neres klaar voor debuut

LIVE | Trappers voor tweede keer op achter­stand tegen Lindau Islanders

21:18 Het was even schrikken zeven dagen geleden, toen Tilburg Trappers het eerste play-offduel met Lindau Islanders in eigen huis verloor. De ploeg kwam met 2-0 voor, maar ging uiteindelijk in overtime met 2-3 kopje onder. Twee dagen later rechtten de mannen van trainer Bohuslav Subr de rug in Zuid-Duitsland: 2-5. Afgelopen dinsdag overklaste Tilburg Trappers datzelfde Lindau met 6-1, waardoor de kampioen van de Oberliga Nord nu leidt met 2-1. Een nieuwe zege in Lindau vanavond betekent dat Trappers zich plaatst voor de kwartfinale van de play-offs.