Leonardo: De Ligt definitief niet naar PSG, Rennes wil Danjuma

De toekomst van Matthijs de Ligt ligt niet in Parijs. Dat heeft Leonardo, technisch directeur van Pari Saint-Germain, gezegd in een groot interview Le Parisien van vandaag. ,,De Ligt komt niet naar PSG", zegt Leonardo. ,,Er was wel een mogelijkheid. Hij is een geweldige speler, maar het was nu geen goed moment voor ons om een ​​grote investering te doen. We moeten een beetje rustig aan doen. We hebben geen envelop van 200 miljoen euro om te besteden.” De laatste weken was PSG al vrijwel geen partij meer in de transferperikelen rond Ajax-aanvoerder De Ligt, die naar verluidt al weken persoonlijk akkoord zou zijn met Juventus. Ajax en Juve moeten er nog wel uit komen.