L’Équipe: Neymar verlengt contract bij PSG tot 2026

De Braziliaan was echter niet in staat om de ploeg naar een tweede opeenvolgende Champions League-finale te helpen, want PSG werd in de halve finales uitgeschakeld door Manchester City met een dubbele nederlaag.

Neymars periode in Parijs is wisselvallig. Hij bezorgde zijn club wel drie landstitels op rij maar is er niet in geslaagd om beslissend te zijn in de Champions League. Ook veroverde de Braziliaan met PSG nog twee Franse bekers, twee liga-bekers en drie supercups. In 114 wedstrijden in het shirt van PSG scoorde hij 89 keer.