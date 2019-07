Lesley Kerkhove komt bij debuut net tekort

Lesley Kerkhove is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van Wimbledon. De Zeeuwse, die debuteerde in het hoofdtoernooi in Londen, verloor in twee sets van Ivana Jorovic, de nummer 99 van de wereld: 7-6 (5), 6-4.