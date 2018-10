Let behalve Icardi ook eens op deze namen bij Internazionale

Marcelo Brozović

Die geblondeerde jongen op het middenveld, dat is Marcelo Brozović. Hoewel diens naam al steeds bekender werd sinds het voor Kroatië zo succesvol verlopen WK. Daar was hij een vaste waarde op dat sterke middenveld en ook bij Internazionale is de 25-jarige middenvelder aan de linkerkant van het controlerende blok van twee een zekerheid. Na een uitzichtloze situatie bleef trainer Luciano Spalletti in de Kroaat geloven - en met succes. Nu is hij een belangrijke spil in het positiespel van de Milanezen.

Antonio Candreva en Matteo Politano

Candreva kan op de linker- of de rechterflank in het 4-2-3-1-systeem van Internazionale uit de voeten, maar lijkt voor vanavond de concurrentie te moeten aangaan met Matteo Politano (25) op de rechterflank. Mocht 'ie spelen, is Candreva (31 jaar en 54-voudig Italiaans international) er een om in de gaten te houden. Groeide bij Lazio uit tot een geslepen topspeler en maakte in 2016 de stap naar Inter. Daar is hij inmiddels niet meer onomstreden en strijdt hij dus met Politano om een basisplek. Die kwam deze zomer over van Sassuolo en laat zich de laatste tijd gelden. Zo scoorde hij zaterdag tegen Cagliari, toen Internazionale met een veredeld B-elftal aantrad van wie Politano één van de spelers is die vermoedelijk vanavond wéér speelt.