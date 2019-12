Licht valt uit in kleedkamer City: spelers zingen Oasis-klassieker

Ackermann in 2020 nog niet naar Tour

8:51 De Duitse wielrenner Pascal Ackermann neemt komend jaar nog niet deel aan de Ronde van Frankrijk. De topsprinter van Bora-hansgrohe, dit jaar goed voor dertien overwinningen, mikt in 2020 in eerste instantie op de klassieker Milaan-Sanremo en de Ronde van Italië. In de Giro won Ackermann dit jaar al twee etappes.