Lichte klachten Neres voor ‘grootste wedstrijd ooit in Arena’

Het blijft fascinerend. Ook na al die wedstrijden is de selectie van Ajax nog heel fit. David Neres heeft dus wat pijntjes, maar veel problemen zal dat richting de wedstrijd tegen Spurs zeer waarschijnlijk niet opleveren. ,,We zijn fit, hongerig en gretig’’, zegt trainer Erik ten Hag. Zoals hij dat al veel vaker vertelde vlak voor zo’n grote wedstrijd in de Champions League.

Nu is alles wéér even anders. Op de drempel van de finale. Met een gunstige uitgangspositie op zak ook nog eens. Natuurlijk wordt het spannender, natuurlijk wordt de druk weer een stukje groter. Met de wetenschap dat een gelijkspel voldoende is. Al wil Ten Hag er niet zo naar kijken. ,,De winst is het uitgangspunt. We zullen de wedstrijd beginnen alsof we moeten winnen. We gaan van ons eigen spel uit. Dat heeft ons hier gebracht en dat gaan we ook niet veranderen. We moeten weer een grens verleggen.’’