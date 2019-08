Lindhout fluit Willem II, RKC krijgt Pérez als arbiter

Fotoserie Veel tranen bij afscheid van overleden wielrenner Lambrecht

11:50 In de Belgische plaats Knesselare is vandaag in de Sint-Willibrorduskerk afscheid genomen van de vorige week overleden wielrenner Bjorg Lambrecht. Voor de plechtigheid voor de 22-jarige renner van Lotto-Soudal kwamen veel mensen naar de Belgische plaats.