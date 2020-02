Linette grijpt in Thailand haar tweede WTA-titel

LIVE | Aanvoerder Rienstra terug in basiself RKC in duel met Ajax

13:28 • Het vorige onderlinge competitieduel (2013) in Amsterdam eindigde in 0-0 • In Waalwijk verkocht RKC de huid duur, maar was Ajax nipt te sterk: 1-2 • De goals direct op je mobiel ontvangen? Activeer Goal Alert in de BD-app!