LIVE | Aan wie worden Feyenoord, AZ en Utrecht gekoppeld in Europa?

FC Den Bosch haalt Jizz Hornkamp en meldt zich voor Ryan Trotman

13:24 Jizz Hornkamp maakt per direct de overstap naar FC Den Bosch. SC Heerenveen heeft een akkoord bereikt over de transfersom van spits. De overgang is bijna rond. Hornkamp moet nog wel medisch worden gekeurd bij de Bosschenaren, die vorig seizoen als vierde eindigden in de eerste divisie.