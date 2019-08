LIVE | Ajax tegen Chelsea, Valencia en Lille; prijzen voor Van Dijk en De Jong

Gesink finisht vierde Herrada wint in Ares de Maestrat, Teuns neemt rood over van López

17:37 Jésus Herrada heeft de zesde etappe in de Vuelta a España gewonnen. De Spanjaard van Cofidis profiteerde in de slotkilometers van het beulswerk van Dylan Teuns, die succesvol jacht maakte op de rode leiderstrui. In de slotkilometer versnelde Herrada en kon hij onbedreigd het zegegebaar maken. Robert Gesink werd knap vierde.