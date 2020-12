LIVE | Ajax zonder Blind, Neres en Traoré tegen Atalanta, Brobbey in de basis

Samenvatting Juventus duwt Koeman dieper in de problemen met ruime zege in Camp Nou en groeps­winst

8 december Juventus heeft poule G in de Champions League als groepswinnaar afgesloten. De ploeg van Andrea Pirlo won vanavond met 0-3 in Camp Nou, mede door twee rake strafschoppen van Cristiano Ronaldo. FC Barcelona eindigt de poulefase ook met 15 punten na zes duels, maar op basis van onderling resultaat wint Juventus de poule. Barcelona zal half februari in de achtste finales dus een groepswinnaar gaan treffen.