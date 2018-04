LIVE: Trappers beukt, maar vindt nog geen gaatje tegen Scorpions

Red Bull-baas zet Renault onder druk

19:37 Topman Helmut Marko van Red Bull heeft in de aanloop naar de Grand Prix van China (zondag) de broze relatie met Renault onder druk gezet. ,,Vooropgesteld, we zullen onze kwalificaties beter moeten rijden, maar we hebben een snelle en betrouwbare motor nodig'', vertelde de baas van de Formule 1-coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo tegen Motorsport.com.