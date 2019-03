LIVE | Arsenal snel op voorsprong, Stoch scoort tegen Sevilla

profeet van de week ‘Profeet’ Diego Snep­vangers: ‘Ik denk dat wij voor een verrassing kunnen zorgen tegen FC Den Bosch’

16:50 Elke week voorspelt een andere (oud-)speler of (oud-)clubman in dienst van een Brabantse club de wedstrijden van het weekend als Profeet van de Week. Deze week is het de beurt aan Helmond Sport-speler Diego Snepvangers. De huurling van NAC moet proberen het record van zes goed voorspelde wedstrijden te verbreken.