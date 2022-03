LIVE | AZ haalt duizenden euro's op met veiling, KNVB vangt vluchtelingen op

Chay Schults van Toekomst­team Trappers: ‘Groningen is andere koek dan Breda’

Nu het eerste team van Trappers eens een keer niet als favoriet aan de play-offs begint in de Duitse Oberliga, is dat anders bij het Toekomstteam van de Tilburgse ijshockeyclub. Niets minder dan de titel is het doel voor de ‘jonkies’ in de eredivisie, het tweede niveau in Nederland.

11 maart