LIVE | Barça wil Luuk de Jong, Vinícius nieuwe nummer 9 PSV, Feyenoord ziet ook Haps gaan

Beitske Visser na megacrash ‘gewoon’ in Zandvoort: ‘Won er al eens met een gebroken rug’

15:39 Okselfris is ze absoluut nog niet, na haar enorme klapper op Spa. Maar Beitske Visser (26) is klaar voor haar thuisrace in de W Series op Zandvoort. ,,De adrenaline en het thuispubliek zullen me er wel doorheen helpen.”