LIVE | Bertens kan zich plaatsen voor halve finales

Annan spaart speelsters voor Champions Trophy, Pien Sanders (Den Bosch) terug in selectie

14:58 Bondscoach Alyson Annan neemt een aantal bepalende speelsters niet mee naar de Champions Trophy, van 17 tot 25 november in China. In de selectie van achttien hockeysters ontbreken onder anderen Carlien Dirkse van den Heuvel, Kelly Jonker en Lidewij Welten. Den Bosch-speelster Pien Sanders keert terug in de selectie.