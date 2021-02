LIVE | Blijft Jørgensen, gaat Giakoumakis en waar ligt de toekomst van Zirkzee?

Brood blij met verbete­ring door transfers bij ADO: ‘Nu nog de afstemming’

31 januari Trainer Ruud Brood van ADO Den Haag zag tegen Sparta verbetering in het samenspel van zijn ploeg. Het duel in Den Haag eindigde in 1-1. ,,Jammer dat we niet winnen, maar aan de andere kant heeft Sparta ook mogelijkheden gehad om op voorsprong te komen”, zei Brood bij ESPN.