LIVE | Chelsea op voorsprong tegen Stade Rennes, Krasnodar maakt gelijk tegen Sevilla

Ajax won één van de laatste acht CL-thuiswed­strij­den: ‘Wij laten ons geen crisis aanpraten’

17:51 Ajax wil zich woensdagavond met een zege op FC Midtjylland vaccineren tegen een 'thuissyndroom' in de Champions League. Want de laatste jaren vallen de prestaties van de club op het allerhoogste podium in de Johan Cruijff Arena tegen. Zeker in vergelijking met de resultaten die op vreemde bodem werden geboekt.