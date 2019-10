LIVE | Club Brugge op voorsprong in Madrid, Atalanta mist penalty in San Siro

De tweede speelronde in de poulefase van de Champions League is vanavond om 18.55 uur van start gegaan met Atalanta Bergamo - Sjachtar Donetsk en Real Madrid - Club Brugge. Om 21.00 uur volgen er nog eens zes duels, met Tottenham Hotspur - Bayern München en Juventus - Bayer Leverkusen als mooiste affiches. Volg alles in het liveblog hieronder en bekijk hier de tussenstanden en uitslagen.