LIVE | De Ligt én Memphis in de basis, Real Madrid wil comeback tegen Man City

Interview Op de Poggio zal Sinkeldam kopman Démare niet meer zien: ‘Hij is onwijs sterk’

20:00 Als een van de helpers van favoriet Arnaud Démare start Ramon Sinkeldam morgen voor het eerst in Milaan-San Remo. Met de Fransman lag hij in het vroege voorjaar twee weken opgesloten in een hotelkamer in Abu Dhabi.