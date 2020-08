LIVE | De Ligt treft Memphis, Real Madrid hoopt op comeback tegen Man City

Ruben Rodrigues is geen ‘vervelend jong’ meer: ‘Ook deze kans bij Notts County ga ik grijpen’

17:05 Ruben Rodrigues zat zondag voor de tv. Om te kijken of zijn nieuwe club Notts County erin zou slagen te promoveren naar League Two. Helaas, voor de goalgetter uit Best: de finale tegen Harrogate Town ging op Wembley met 3-1 verloren.