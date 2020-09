LIVE | Duel van Bertens begint vanwege regen niet voor 12.30 uur

Roland GarrosKiki Bertens begint pas op zijn vroegst om 12.35 uur aan haar negende optreden op Roland Garros met een partij tegen Katarina Zavatska uit Oekraïne. Ze speelt op Court Suzanne Lenglen in Parijs de eerste partij van de dag, die net las gisteren regenachtig is begonnen. Volg straks alles in dit liveblog.