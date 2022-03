LIVE | Duitse coach neemt om oorlog ontslag bij Lokomotiv, Oekraïense topvoetballers vragen om steun

Van Zundert prolon­geert nationale titel in Tilburg: ‘Niet makkelijk om je na de Spelen mentaal op te laden’

Het ene moment ben je een dansende prinses op het ijs, het andere moment ga je -verkleed als zigeunerin- aan de boemel in Boemeldonck (Prinsenbeek). Lindsay van Zundert had na de prolongatie van haar Nederlandse titel tijdens de internationale Challenge Cup in Tilburg zeker reden tot een feestje.

28 februari