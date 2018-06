LIVE: Duitse media kraken Mannschaft, 'Maradona, Cruijff én Messi in schaduw Ronaldo'

Maradona neemt Messi in bescherming

Diego Maradona heeft Lionel Messi in bescherming genomen na de 1-1 van Argentinië tegen IJsland. Balvirtuoos Messi miste een strafschop, maar dat was niet de reden voor het teleurstellende resultaat van de Zuid-Amerikaanse vicewereldkampioen. ,,Ik geloof niet dat we twee punten hebben verspeeld doordat Messi de strafschop miste. Ik geef de spelers niet de schuld, ook Messi niet. Hij heeft alles gegeven.''



Maradona richtte op de Venezolaanse televisie zijn kritiek vooral op bondscoach Jorge Sampaoli, op wie Pluisje al maanden de pik heeft. ,,Het is een schande dat we geen spelsysteem voorhanden hebben. Als we zo blijven voetballen, kan Sampaoli beter niet naar Argentinië terugkeren.''