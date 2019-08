LIVE | Europese Supercup via strafschoppen beslist

Witheet PAOK eist straf voor arbitrage en hekelt ‘racisti­sche’ Sierd de Vos

21:11 Dat PAOK niet te spreken was over de arbitrage in het duel met Ajax gisteravond was al duidelijk, maar de Griekse topclub eist nu dat scheidsrechter Craig Pawson wordt gestraft door de UEFA. PAOK spreekt van een ‘schandelijke avond voor het Europese voetbal’ en hekelt de ‘racistische’ Sierd de Vos.