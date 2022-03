LIVE | F1 verscheurt contracten met Rusland, ook geen GP in Sint-Petersburg

VOORUITBLIK PSV straalt onder Schmidt weer uit dat de beker een belangrij­ke prijs is: ‘De druiven zijn minder zuur zonder titel’

Tegenover 24 landstitels staan in Eindhoven ‘maar’ negen KNVB-bekers op het PSV-palmares. Het leek er soms op dat een aantal elftallen uit het verleden zich niet kon opladen voor bekerwedstrijden. Ze werden ogenschijnlijk soms weggegeven alsof het een dubbel cadeau op een verjaardag was. Clubcoryfee René van de Kerkhof begrijpt wel hoe het kan, maar vindt het net als PSV-coach Roger Schmidt tijd dat zijn club zich weer eens roert in de strijd om de tweede prijs in het profvoetbal.

