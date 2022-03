LIVE | F1 verscheurt contracten met Rusland, voetballers Belarus op neutraal terrein

Vitesse-trai­ner Letsch: ‘De spelers worden niet door een Rus betaald, maar door de club’

Trainer Thomas Letsch maakt zich ‘ernstige zorgen over de oorlog in Oekraïne’. De coach van Vitesse spreekt zich uit tegen de invasie door Rusland. De leiding van de club uit Arnhem met een Russische eigenaar zwijgt tot dusver over het conflict.

14:30