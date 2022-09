LIVE | FC Den Bosch draait achterstand voor rust nog om en komt op voorsprong tegen TOP Oss

Commissa­ris­sen grijpen de macht bij PSV en laten John de Jong nu struikelen

Bij PSV is een aantal toezichthouders niet meer tevreden over de sportieve gang van zaken en verschuift de interne macht. Technisch directeur John de Jong is vanavond het belangrijkste slachtoffer van de hele situatie in het Philips Stadion geworden. Zeer opvallend is ook de rol van algemeen directeur Marcel Brands.

16 september