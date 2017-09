LIVE: FC Eindhoven - FC Den Bosch

LIVE: RKC Waalwijk - Jong FC Utrecht

19:22 Na de euforie van de bekerstunt van afgelopen week tegen Sparta, moet RKC Waalwijk vrijdagavond weer aan de bak in de competitie. De ploeg neemt het in het eigen Mandemakers Stadion op tegen Jong FC Utrecht. RKC wacht in de competitie nog wel altijd op de eerste zege. Het duel begint om 20.00 uur en is hieronder live te volgen.