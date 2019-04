LIVE | Heerlijke krakers, Willems en De Guzman op de bank

Verstappen na Mercedes-ge­rucht: Toto Wolff heeft niet eens mijn nummer

15:23 Opeens was daar vorige week dat Duitse nieuwsbericht over het intensieve contact tussen Max Verstappen en Toto Wolff. De Mercedes-baas zou de Nederlandse coureur voortdurend bellen. ,,Ik moest er wel om lachen, wij spreken elkaar nooit”, aldus Verstappen in China