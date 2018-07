LIVE: Japanse octopus nu sushi, Engelse media opgelucht

'Wat een nagelbijter'

Eerst nog even terug naar gisteravond, en die zinderende laatste adchtste finale Engeland-Colombia. De Three Lions rekende eindelijk af met de penaltyvloek. En dat was met chocoladeletters te lezen in de Engelse media vanmorgen. 'Engeland heeft de eerste test overleefd. Deze psychologische opsteker kan later dit toernooi van onschatbare waarde zijn', schreef de BBC. De Daily Mail noemde held Jordan Pickford 'the cooles man in Moscow'. Het was 'nail-biting', schreef The Daily Telegraph. 'Engeland wint na strafschoppen, dit zijn de woorden die u dacht nooit te lezen', kopte de The Sun.