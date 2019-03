Live: Jong Oranje - VS

Marianne Vos triomfeert in Trofeo Alfredo Binda na indrukwek­ken­de eindsprint

16:31 Opnieuw een grote zege voor Marianne Vos: de in Den Bosch geboren wielrenner toonde zich de allersterkste in de eindsprint van Trofeo Alfredo Binda. Het is de vierde keer dat Vos de prestigieuze koers in Italië wint.