LIVE | ‘Kleinere’ clubs Premier League houden spoedberaad, Porto doet niet mee

Van Kalmthout zesde in Grand Prix van Alabama bij start nieuw seizoen IndyCar Series

6:48 Autocoureur Rinus van Kalmthout is in de openingsrace van het nieuwe seizoen in de IndyCar Series op de zesde plaats geëindigd. De 20-jarige Nederlander ging tijdens de Grand Prix van Alabama op het Motorsports Park in Birmingham als veertiende van start en raakte al snel betrokken bij een forse aanrijding met meerdere auto’s.