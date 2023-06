LIVE Libéma Open | Finale met Tallon Griekspoor begint later vanwege regen in Rosmalen

LIVE Ronde van Zwitser­land | Beslissing in gitzwarte editie valt in afsluiten­de tijdrit

De Ronde van Zwitserland - die door de dood van Gino Mäder de boeken in zal gaan als een gitzwarte editie - wordt vandaag afgesloten met een individuele tijdrit. De Tsjech Pavel Bittner gaat om 14.27 uur als eerste van start, de verrassende leider Mattias Skjelmose is om 16.28 uur als laatste aan de beurt. Even daarvoor vertrekken Wilco Kelderman (16.20) en topfavoriet Remco Evenepoel (16.22). Volg het verloop in onze livewidget.