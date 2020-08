LIVE | Luuk de Jong kopt Sevilla naast Inter in heerlijke finale

• Aftrap 21.00 uur in Keulen

• Scheidsrechter: Danny Makkelie

• Sevilla won de EL in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016

• Laatste EL/UEFA Cup-eindzege Inter in 1998